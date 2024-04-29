بلومبيرج: واشنطن قلقة من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين

مصراوي

نقل موقع بلومبيرج عن مصادر مطلعة، أن واشنطن وحلفاؤها قلقون من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأضافت المصادر، أن واشنطن وحلفاؤها يخشون أن تعرض أوامر الاعتقال اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للخطر.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب اليوم الاثنين، عن أمله في أن توافق حركة حماس على اتفاق هدنة وتبادل أسرى وصفه بأنه "سخيّ جدا".

وقال بلينكن خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، "أمام حماس اقتراح سخي جدا من جانب إسرائيل"، مضيفًا "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

واعتبر أن "في هذا الوقت، الأمر الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس". وتابع "يمكننا أن نحدث تغييرا جذريا في الديناميكية" بعد أكثر من ستة أشهر من اندلاع الحرب.

ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي في القاهرة بين مصر وقطر وحماس، بحسب ما قال مسؤول كبير في الحركة.