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وزير الخارجية السعودي: الأمم المتحدة تقدر إعادة إعمار غزة في 30 عامًا

04:08 م الإثنين 29 أبريل 2024

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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الرياض - ( د ب أ )

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، ضرورة "وضع حلول للوضع الفلسطيني بشكل شامل".

وقال بن فرحان، خلال جلسة حوارية اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، إن "الأمم المتحدة تقدر إعادة إعمار غزة في 30 عاماً"، مضيفاً: "لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية".

وتابع: "نحتاج إلى مسار ذي مصداقية ولا رجعة عنه لإنشاء دولة فلسطينية".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال الجلسة نفسها، إن "الحكومة الإسرائيلية تقودها أيديولوجية لا تؤمن بحل الدولتين".

وأضاف: "إسرائيل تقول علناً إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية"، مشيرا إلى أن "الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين".

ورأى الوزير الصفدي أن "على العالم أن يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وألا يسمح له بجر المنطقة لحرب".

واعتبر الصفدي أن "قيام دولة فلسطينية يجعل ما تناصره حماس لا محل له من الإعراب"، مضيفاً: "سنقول لحماس أفرجوا عن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار أولاً".

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الأمم المتحدة إعادة إعمار غزة
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