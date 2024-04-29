مجلس العلماء يحذر من المراهنات عبر الإنترنت في إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ)

حذر نائب رئيس مجلس العلماء الإندونيسي أنور عباس الرأي العام من الآثار السلبية للمراهنات عبر الإنترنت في إندونيسيا.

وأعرب عباس، في بيان رسمي في جاكرتا اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء انتارا الإندونيسية الرسمية، عن قلقه إزاء العديد من تأثيرات المراهنات عبر الإنترنت، بما في ذلك وصول عدد المراهنين إلى 201122 ومشاركة مواطنين يصل عددهم إلى 7ر2 مليون شخص في هذه المراهنات، مع كون معظم المراهنين من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاما.

ونقلت وكالة انتارا عنه قوله إن قيمة معاملات المراهنات وصلت أيضا إلى 327 تريليون روبية في عام 2023.

وشدد عباس على أنه "من الواضح أن هذا رقم كبير وضخم للغاية. وبالتالي، إذا لم يتم التغلب على ذلك، فستحدث تأثيرات سلبية مختلفة".

وأشار عباس إلى أن عدة تأثيرات ستحدث، منها العامل النفسي الذي من شأنه أن يشجع ممارسي هذه المراهنات على إنفاق أموال على أمل الفوز، وللمشاركة في هذه العملية لن يترددوا في الاستدانة وبيع الأمتعة.