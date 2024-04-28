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الكويت تدين هجوما استهدف حقلا للغاز بكردستان العراق

11:43 ص الأحد 28 أبريل 2024

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الكويت - (د ب أ)

أدانت دولة الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل غاز في إقليم كردستان في العراق باستخدام طائرات مسيرة مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، "رفض دولة الكويت لكافة صور الارهاب أيا كان مرتكبوه وأيا كانت أغراضه"، مشيرة إلى "تضامنها مع الحكومة العراقية في اتخاذ كافة الإجراءات والسبل الكفيلة للحفاظ على أمن العراق واستقراره".

ودعت الكويت المجتمع الدولي مجددًا للتكاتف والتعاون لـ "دحض أوجه الإرهاب والعنف".

وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت مقتل أربعة عمال من اليمن في هجوم أول أمس الجمعة بطائرة مسيرة على حقل خور مور للغاز في الإقليم.

وخور مور وجمجمال هما من أكبر حقول الغاز في العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حقل "خور مور" للقصف، حيث تعرض لحادث مشابه مطلع العام الجاري.

الكويت الغاز العراق إقليم كردستان
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