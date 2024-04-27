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بايدن: لن يهدأ لي بال حتى يعود جميع الأسرى لدى حماس

06:44 م السبت 27 أبريل 2024

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن -على منصة إكس- إنه لن يهدأ له بال حتى يعود جميع الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أحبائهم.

كانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول إسرائيلي، قوله، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث مفاوضات الإفراج عن الأسرى وعملية رفح المحتملة.

وأجلت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها فرض عقوبات على كتيبة "نتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بمراجعة المسألة في ضوء معلومات قدمتها إسرائيل في الأيام الأخيرة، وفقا لما ذكرته مصادر أمريكية مطلعة.

وقال موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي اليوم الجمعة إن هذه المراجعة تعد جزءا من عملية تشاور منصوص عليها في اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

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