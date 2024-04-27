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BBC

تعليقًا على مناظرة انتخابية مشتركة.. بايدن "مسرور" وترامب "يشكك"

06:10 م السبت 27 أبريل 2024

جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "مسرور" بمناظرة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل انطلاق انتخابات الرئاسة لعام 2024، لكنه لم يحدد موعدا.

جاء هذا التعليق خلال مقابلة مع المذيع ومقدم البرامج الأمريكي هوارد ستيرن على شبكة "إيه بي سي نيوز"، حيث سأله المذيع عما إذا كان لديه خطط لمناظرة منافسه ترامب في انتخابات 2024.

ورد بايدن: "لا أعرف متى، أنا مسرور بمناظرته"، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يشير فيها بايدن إلى أنه سيناظر ترامب في هذه الدورة الانتخابية، بحسب "إيه بي سي نيوز".

بدوره، شكك ترامب في فكرة أن يكون بايدن راغبا حقا في مناظرته.

وقال على منصته للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "الجميع يعلم أنه لا يقصد هذا حقا".

كما اقترح ترامب أن يُجري المناظرة مع بايدن في تجمعه الانتخابي في ميشيجان الأسبوع المقبل، أو حتى في نيويورك.

جو بايدن ترامب الرئيس الأمريكي انتخابات الرئاسة الأمريكية
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