الرئيس الصيني لـ بلينكن ينبغي أن تكون الصين وأمريكا شريكتين وليستا متنافستين
أ ش أ
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، ضرورة أن تبحث الصين والولايات المتحدة عن أرضية مشتركة بينهما، واحتواء الخلافات بدلا من الدخول في منافسة شرسة.
وقال الرئيس الصيني - خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الجمعة/ في العاصمة بكين - إنه "ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة; شريكتين وليستا متنافستين، وينبغي أن تساعد الدولتان بعضهما على النجاح بدلا من إيذاء بعضهما البعض".
وشدد "شي" - لى ضرورة أن يكون الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هي المبادئ الثلاثة الشاملة للعلاقات بين البلدين.
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