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الرئيس الصيني لـ بلينكن ينبغي أن تكون الصين وأمريكا شريكتين وليستا متنافستين

02:32 م الجمعة 26 أبريل 2024

الرئيس الصيني شي جين بينج

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، ضرورة أن تبحث الصين والولايات المتحدة عن أرضية مشتركة بينهما، واحتواء الخلافات بدلا من الدخول في منافسة شرسة.

وقال الرئيس الصيني - خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الجمعة/ في العاصمة بكين - إنه "ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة; شريكتين وليستا متنافستين، وينبغي أن تساعد الدولتان بعضهما على النجاح بدلا من إيذاء بعضهما البعض".

وشدد "شي" - لى ضرورة أن يكون الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هي المبادئ الثلاثة الشاملة للعلاقات بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
شي جين بينج الرئيس الصيني الولايات المتحدة الصين أنتوني بلينكن
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