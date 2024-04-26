الرئيس الصيني لـ بلينكن ينبغي أن تكون الصين وأمريكا شريكتين وليستا متنافستين

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، ضرورة أن تبحث الصين والولايات المتحدة عن أرضية مشتركة بينهما، واحتواء الخلافات بدلا من الدخول في منافسة شرسة.

وقال الرئيس الصيني - خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الجمعة/ في العاصمة بكين - إنه "ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة; شريكتين وليستا متنافستين، وينبغي أن تساعد الدولتان بعضهما على النجاح بدلا من إيذاء بعضهما البعض".

وشدد "شي" - لى ضرورة أن يكون الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هي المبادئ الثلاثة الشاملة للعلاقات بين البلدين.