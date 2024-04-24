"تدعو لتدمير إسرائيل".. نتنياهو يهاجم المظاهرات الداعمة لفلسطين بالجامعات الأمريكية

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن المظاهرات "المعادية للسامية" تسيطر على الجامعات الأمريكية وتدعو لتدمير دولة إسرائيل ويجب إدانة ذلك.

وأشار نتنياهو إلى أن ما يحدث في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية مروع، موضحا أن رد فعل رؤساء بعض الجامعات على المظاهرات كان معيبا.

وشدد نتنياهو على ضرورة إدانة سلوك الطلاب في الجامعات الأمريكية، مؤكدا أن رد فعل بعض الجامعات كان مخزيا.

وأضاف نتنياهو زاعما أن: "الهجمات المعادية للسامية في الجامعات الأمريكية تذكرنا بألمانيا في الثلاثينيات"، في إشارة إلى الحركة النازية.