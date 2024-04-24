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BBC

"تدعو لتدمير إسرائيل".. نتنياهو يهاجم المظاهرات الداعمة لفلسطين بالجامعات الأمريكية

07:47 م الأربعاء 24 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن المظاهرات "المعادية للسامية" تسيطر على الجامعات الأمريكية وتدعو لتدمير دولة إسرائيل ويجب إدانة ذلك.

وأشار نتنياهو إلى أن ما يحدث في المؤسسات الأكاديمية الأمريكية مروع، موضحا أن رد فعل رؤساء بعض الجامعات على المظاهرات كان معيبا.

وشدد نتنياهو على ضرورة إدانة سلوك الطلاب في الجامعات الأمريكية، مؤكدا أن رد فعل بعض الجامعات كان مخزيا.

وأضاف نتنياهو زاعما أن: "الهجمات المعادية للسامية في الجامعات الأمريكية تذكرنا بألمانيا في الثلاثينيات"، في إشارة إلى الحركة النازية.

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجامعات الأمريكية إسرائيل الهجمات المعادية للسامية في الجامعات الأمريكية
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