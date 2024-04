احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين.. الولايات المتحدة تقمع الحريات بالحرم الجامعي

كتب- محمد صفوت:

اتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة التي تطالب بوقف الحرب على غزة، واندلعت شرارة الاحتجاجات من جامعة كولومبيا التي دعت سلطات إنفاذ القانون إلى فض اعتصام الطلاب، وسرعان ما انتشرت عدوى إلى باقي الجامعات الأمريكية.

واجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات الأمريكية من كولومبيا إلى نيويورك وييل وهارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وميشيجان وكاليفورنيا بيركلي، وكاليفورنيا للفنون التطبيقية، وطالت مؤسسات علمية مرموقة في الولايات المتحدة.

وفي جامعة كولومبيا، ألقت قوات الشرطة القبض على 100 طالب مؤيد للفلسطينيين ظلوا في مخيم احتجاج في الحديقة الرئيسية لجامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، وتعاملت سلطات إنفاذ القانون مع طلاب جامعتي نيويورك وييل، وألقت القبض على 120 طالبًا من جامعة نيويورك وأكثر من 60 من جامعة ييل، خلال اعتصامهم في حرم الجامعة.

واستدعت رئيسة جامعة نعمت شفيق شرطة نيويورك لإخلاء مخيم للطلاب المؤيدين للفلسطينيين، بعد يوم من إدلائها بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي، اتهمت فيه مخيم الاحتجاج بانتهاك القواعد المناهضة للاحتجاجات غير المصرح بها.

اليوم، أكد طلاب جامعة كولومبيا الذين يرفضون إنهاء احتجاجهم، أن مسؤولي الجامعة هددوا بإحضار الحرس الوطني والشرطة لفض الاعتصام وإزالة الخيام، وذلك بعدما سمحت إدارة الجامعة باعتقال أكثر من 100 طالب من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين اعتصموا في الحديقة الرئيسية في كولومبيا.

وأضافوا في بيان لهم اليوم الأربعاء: "لن نستسلم للتهديدات الجبانة والترهيب الصارخ من إدارة تتصرف باستمرار بسوء نية وتتجاهل بشكل متكرر سلامة الطلاب".

