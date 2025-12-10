

وكالات

قتل طالب واحد على الأقل، بينما أصيب آخر بجروح خطيرة، وذلك جراء إطلاق نار قرب أحد مباني السكن الجامعي في جامعة كنتاكي ستيت الأمريكية، بينما أعلنت السلطات توقيف مشتبه به.

قالت الشرطة في مدينة فرانكفورت، عاصمة الولاية، إن حرم الجامعة وُضع في حالة إغلاق أمني.

كما أظهرت مشاهد بثها الإعلام الأمريكي وجود عدد من سيارات الشرطة خارج مجموعة من مباني السكن الجامعي.

وقالت الجامعة، إن أحد الطلاب الذين أصيبوا بالرصاص قرب مبنى السكن الجامعي يرقد في حالة حرجة لكنها مستقرة، مشيرة إلى أنها لن تعلن في الوقت الحالي أسماء الطلاب.

وأوضحت الجامعة: "نحن على تواصل وثيق مع العائلات ونقدم لها كل أشكال الدعم المتاحة"، مضيفة أن خدمات الإرشاد والدعم النفسي متوفرة للطلاب.

من جهتها، أشارت شرطة فرانكفورت إلى أنها تعاملت مع حادثة "معتد نشط"، مؤكدة تأمين الحرم الجامعي.

وقالت السلطات إنها ستكشف مزيدا من المعلومات خلال مؤتمر صحفي مساء، وفقا لروسيا اليوم.