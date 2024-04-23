البيت الأبيض: الدعوة للعنف والترهيب الجسدي للطلاب اليهود معاداة للسامية

مصراوي

أعرب منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب واشنطن بنتائج تقرير التحقيق بشأن الأونروا، مشيرا إلى أن ما يهم الآن هو ما ستقوم به الوكالة من إصلاحات.

وأوضح كيربي أن تمويل الولايات المتحدة للأونروا معلق، لأنها تريد تقدما ملموسا قبل أن يتغير ذلك ويجب أن تراعي القانون على الأرض أيضا.

وأكد كيربي أن المقابر الجماعية تثير القلق بشكل عام، موضحا أن ليس لدى واشنطن ما يؤكد صحة التقارير الواردة من غزة، كما زعم أن الإدارة الأمريكية لا تريد للمستشفيات التحول لمناطق صراع لكن حماس تستخدمها مراكز وهذا ما يواجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت كيربي إلى أن الرئيس جو بايدن دعا إلى مواجهة تفشي الخطاب المعادي للسامية بشكل مثير للقلق لأن الصمت تواطؤ، مشيرا إلى أن لكل أمريكي حق في الاحتجاج السلمي لكن الدعوة للعنف والترهيب الجسدي للطلاب اليهود معاداة للسامية.

وأضاف كيربي "ترديد خطاب منظمات إرهابية في أعقاب أسوأ مذبحة ارتكبت ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة أمر حقير".