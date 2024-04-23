إيران.. قائد الشرطة يصر على فرض عمليات تفتيش أكثر صرامة على الحجاب

طهران - (د ب أ)

قال قائد قوى الأمن الداخلى فى إيران أحمد رضا رادان اليوم الثلاثاء إن الشرطة الإيرانية تعتزم الالتزام بعمليات التفتيش التي تم تشديدها مؤخرا للتأكد من التزام النساء بقواعد اللباس الإسلامي.

وأوضح قائد الشرطة، بحسب تقرير نشرته وسائل الإعلام الرسمية، إن وحدات الشرطة ستواصل العملية واسعة النطاق "بقوة ودقة وذكاء".

وكثفت شرطة الآداب سيئة السمعة في البلاد منذ أكثر من أسبوع حملتها على الجرائم المتعلقة بارتداء الحجاب، الذي يعني تغطية شعر المرأة بالكامل.

وورد أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تظهر اشتباكات بين النساء وشرطة الأخلاق أثناء بعض عمليات التفتيش، ودافع الرئيس إبراهيم رئيسي عن الضوابط الصارمة.

وكانت شرطة الآداب حتى الآن أقل صرامة في عمليات التفتيش منذ الاحتجاجات الحاشدة التي قادتها النساء في خريف عام 2022، مفضلة استخدام المراقبة بالفيديو.

وقد أدى ذلك، على سبيل المثال، إلى مصادرة سيارات النساء اللاتي ألقي القبض عليهن مرارا وتكرارا أثناء قيادتهن دون غطاء للرأس.

وتتبعت السلطات أيضا الجرائم عبر الإنترنت، والتي تشمل عموما صور النساء دون الحجاب المنشورة على موقع إنستجرام، وتم بالأمر إغلاق المتاجر والمطاعم التي تجاهل عملائها قواعد اللباس.

ويتجاهل عدد متزايد من النساء الإيرانيات قواعد اللباس عمدا مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاحتجاجات.

وقد أقر البرلمان القانون الجديد الذي ينص على عقوبات صارمة، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفي الأسابيع المقبلة، من المقرر تقديم نسخة منقحة إلى ما يسمى بمجلس صيانة الدستور، وهو هيئة إشرافية محافظة للغاية.