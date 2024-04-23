إعلان

BBC

الرئيس الإيراني يهدد: لن نبقي شيئًا من إسرائيل

05:26 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

إبراهيم رئيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


(مصراوي)

هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بتغيير الوضع الحالي في حال أقدمت على شن أي هجوم ضد إيران.

وقال رئيسي، إن الأوضاع ستتغير بشكل كامل في حال أقدمت إسرائيل على أي هجوم، مضيفًا "لن يتبقى شيئًا من إسرائيل".

وزار رئيسي باكستان، أمس الاثنين، في زيارة هي الأولى منذ الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أصفهان.

وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل كانت بصدد شن هجومًا موسعا على إيران في إطار الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدتين عسكريتين.

وقال التقرير، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو تراجع عن مخططه، عقب ضغوط خارجية تزعمتها واشنطن، والتي أقنعته بشن هجومًا لا يستلزم الرد.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسرائيل الهجوم الإيراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أفغانستان.. محكمة طالبان تحكم بـ 30 جلدة على رجلين متهمين بالسرقة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مقاطعة الأسماك تمتد لـ 4 محافظات.. ودعوات لتطبيقها في القاهرة (تغطية خاصة)
* رمال وأتربة وحرارة شديدة.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة 3 أيام