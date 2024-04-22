مسؤولون أمريكيون: الأنفاق ستسمح لحماس بالبقاء بمجرد توقف القتال بغزة

مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الأنفاق سوف تسمح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال بغزة.

وأضاف المسؤولون، أن إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح الأمر الذي سيزيد عدد القتلى في غزة أكثر، موضحين أن السبيل الوحيد لحث إسرائيل على وقف عملية رفح هو صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وتابع المسؤولون: "من المرجح أن تظل حماس قوة في غزة عندما ينتهي القتال"، مشيرين إلى أن سرعة إعادة بناء حماس ستعتمد على قرارات إسرائيل بمراحل الحرب التالية وبعدها.

"تدمير حماس قد يستغرق سنوات"، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، الذين أكدوا أنه على إسرائيل إعلان النصر على حماس والتحول لقتال مختلف يستهدف كبار قادتها: "إسرائيل لم تدمر حماس ولا تستطيع لكنها جعلت احتمال تكرار هجوم 7 أكتوبر بعيدا".