اندلاع حريق داخل مخيم للاجئين السوريين شرقي لبنان (فيديو)

(مصراوي)

اندلع حريقًا، اليوم الاثنين، داخل مخيم زحلة للنازحين السوريين في محافظة البقاع شرقي لبنان.

وبحسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، فقد وقع الحريق داخل خيام النازحين على مقربة من مجمع الرحاب، حيث شوهدت أسلنة اللهب والدخان وهي تتصاعد بشكل كثيف من داخل الخيام.

وقال موقع "لبنان 24" إن فرق الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحادث من أجل إخماد النيران وتقديم الدعم.

ويأوي مخيم زحلة قرابة 70 خيمة يعيش فيها اللاجئين السوريين في أوضاع إنسانية صعبة في ظل نقص الخدمات الأساسية المتوفرة لديهم.