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BBC

مقتل المراسل العسكري لصحيفة "إزفستيا" الروسية في أوكرانيا

12:17 م السبت 20 أبريل 2024

أوكرانيا

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رويترز
قالت صحيفة "إزفستيا" الروسية إن المراسل العسكري للصحيفة سيميون إرمين لقي حتفه يوم الجمعة في هجوم بطائرة مسيرة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن إرمين (42 عاما) لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه التي أصيب بها عندما قامت طائرة مسيرة بتحليق ثان فوق المنطقة التي يرسل تقاريره منها في زابوريجيا.

وقالت "إزفستيا" إن إرمين أرسل تقارير عن الكثير من المعارك حامية الوطيس في المناطق الشرقية لأوكرانيا خلال الحرب المستمرة منذ 25 شهرا منها منطقة ماريوبول التي حاصرتها القوات الروسية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا في عام 2022.

وكان قد أرسل تقارير أيضا من بلدتي مارينكا وفوليدار اللتين شهدتا قتالا عنيفا على مدى أشهر.

أوكرانيا مقتل المراسل العسكري جنوب شرق أوكرانيا
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