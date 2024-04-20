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BBC

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 34 ألف شهيدًا

11:36 ص السبت 20 أبريل 2024

تواصل القصف المتبادل بين حزب الله والاحتلال الإسرا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و49 شهيدًا و76 ألفا و901 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و 68 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 197 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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