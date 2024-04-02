مندوب روسيا بمجلس الأمن: الحرب في غزة مستمرة بالرغم من قرار وقف إطلاق النار

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن الحرب في غزة مستمرة بالرغم من قرار مجلس الأمن الملزم بوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف مندوب روسيا، أن الهجمات على البعثات الدبلوماسية غير مقبولة وإسرائيل تواصل هجماتها في العمق السوري، مشيرا إلى أن موسكو تدين بأشد العبارات الهجمات المستمرة من إسرائيل على أراضي سوريا.

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن الهجمات على المقار الدبلوماسية غير مقبولة على الإطلاق، قائلا: "ندين الهجوم الإسرائيلي على مقر السفارة الإيرانية في سوريا".