إعلان

BBC

مندوب روسيا بمجلس الأمن: الحرب في غزة مستمرة بالرغم من قرار وقف إطلاق النار

10:06 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

مندوب روسيا في مجلس الأمن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن، إن الحرب في غزة مستمرة بالرغم من قرار مجلس الأمن الملزم بوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف مندوب روسيا، أن الهجمات على البعثات الدبلوماسية غير مقبولة وإسرائيل تواصل هجماتها في العمق السوري، مشيرا إلى أن موسكو تدين بأشد العبارات الهجمات المستمرة من إسرائيل على أراضي سوريا.

وتابع مندوب روسيا في مجلس الأمن، أن الهجمات على المقار الدبلوماسية غير مقبولة على الإطلاق، قائلا: "ندين الهجوم الإسرائيلي على مقر السفارة الإيرانية في سوريا".

مندوب روسيا في مجلس الأمن الحرب في غزة مستمرة قرار وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن الملزم بوقف إطلاق النار طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المقاومة تستهدف قوة صهيونية وسط غزة وتسقط أفرادها بين قتيل وجريح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"