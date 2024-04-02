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BBC

أمريكا تدعو إلى إجراء تحقيق سريع في الغارة الإسرائيلية على موظفي معونات

07:10 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

أنتوني بلينكن

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باريس (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل إلى إجراء "تحقيق سريع وشامل ومحايد" في أعقاب مقتل سبعة موظفين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة في غارة إسرائيلية.

وكان موظفو الإغاثة قد تم استهدافهم بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المواد الغذائية تم إرسالها إلى قطاع غزة عبر البحر.

ورفض بلينكن الإدلاء بأي شيء بشأن التبعات المحتملة للهجوم على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، قائلا إنه سيكون من الضروري أولا معرفة ما يكشفه التحقيق في الحادث.

واعترف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين من عدة دول يعملون في "المطبخ المركزي العالمي" ووعد بإجراء تحقيق.

ووصف بلينكن العاملين في المجال الإنساني في غزة بأنهم "أبطال".

وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في باريس "وكما فعلنا طوال هذا الصراع، فقد أكدنا للإسرائيليين الضرورة المطلقة لبذل المزيد من الجهود لحماية أرواح المدنيين الأبرياء - سواء كانوا أطفالا أو نساء أو رجالا فلسطينيين، أو عمال إغاثة - وكذلك السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية من أجل المزيد من السكان بشكل أكثر فعالية".

أنتوني بلينكن الغارة الإسرائيلية موظفي معونات

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