وزير الخارجية الإسرائيلي: نتقدم بالتعازي لدول وأسر العاملين الإغاثيين الذين قتلوا بغزة

مصراوي

تقدم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالتعازي إلى دول وأسر العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه سيتم التحقيق في الحادث من قبل السلطات المؤهلة لضمان سلامة وأمن عمال الإغاثة في المستقبل.

وقتل سبعة أشخاص من موظفي منظمة الإغاثة الإسبانية "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الاثنين.

وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في بيان لها إن القتلى السبعة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، والأراضي الفلسطينية، ومن بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية.

وأضافت المنظمة أن الضحايا كانوا يستقلون سيارتين مدرعتين تحملان شعارها في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع.

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من تنسيق التحركات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها أحد المستودعات في دير البلح.

وقالت الرئيس التنفيذي للمنظمة، إيرين جور، "هذا ليس هجوما على وورلد سنترال كيتشن فحسب، وإنما على المنظمات الإنسانية التي تظهر في أسوأ المواقف حيث يتم استخدام الغذاء كسلاح حرب. وهذا أمر لا يغتفر".

وأضافت جور إن المنظمة أوقفت على الفور عملياتها في المنطقة وسيتم اتخاذ قرار بشأن مستقبلها قريبا.

وقالت جور "إنني أشعر بالحزن والصدمة لأننا، وورلد سنترال كيتشن والعالم، فقدنا أرواحا جميلة اليوم بسبب هجوم مستهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على تطبيق تليجرام مساء أمس الاثنين، إنه يجري مراجعة للحادث.

وأضاف جيش الاحتلال "يبذل جيش الاحتلال الإسرائيلي جهودا مكثفة لتمكين تسليم المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل بشكل وثيق مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لشعب غزة".