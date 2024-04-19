المفوضية الأوروبية تدعو إسرائيل وإيران إلى "ضبط النفس"

مصراوي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إيران وإسرائيل وحلفاءهم إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد.

قالت متحدثة من لابينرانتا في شرق فنلندا: "من الضروري للغاية أن تظل المنطقة مستقرة وأن تمتنع جميع الأطراف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان بجنوب طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المنشآت النووية الإيرانية آمنة.

ولم تتعرض لأي ضرر، وأن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيّرات.

كانت إسرائيل قد هددت بالرد على هجوم شنته إيران بمسيرات وصواريخ على الدولة العبرية مطلع الأسبوع الجاري، ردا على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق أول الشهر الجاري، أسفر عن مقتل قادة بارزين بالحرس الثوري.