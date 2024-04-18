مسؤولون أمريكيون: لجنة تابعة للخارجية أوصت بفرض عقوبات على عسكريين إسرائيليين بتهم قتل واغتصاب

مصراوي

قال موقع "بروبابليكا" الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، إن لجنة تابعة للخارجية أوصت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية متهمة بأعمال قتل واغتصاب.

وأشار مسؤولون إلى أن بلينكن لم يعتمد التوصيات بتقييد بيع أسلحة للوحدات الإسرائيلية بعد مراجعة ادعاءات بارتكابها انتهاكات خطيرة، موضحين أن الحوادث التي راجعتها لجنة الخارجية وقعت في الضفة الغربية قبل هجوم 7 أكتوبر.

وكشف المسؤولون أن الحوادث قيد البحث تضم أعمال قتل خارج القضاء نفذتها شرطة الحدود الإسرائيلية، كما تشمل قيام كتيبة إسرائيلية بتكميم فلسطيني أمريكي مسن حتى الموت.

وأفاد المسؤولون في تصريحاتهم لـ "بروبابليكا"، أن الحوادث قيد البحث تشمل مزاعم باغتصاب محققين إسرائيليين مراهقا متهما بإلقاء حجارة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن عدم تحرك بلينكن ضد الوحدات الإسرائيلية قوض انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن العلنية لإسرائيل.