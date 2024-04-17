البرهان يقيل وزير خارجية السودان ويكلف وكيل الوزارة بمهامه

وكالات

أقال رئيس مجلس القيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وكلف بمهامه وكيل الوزارة حسين عوض إضافة إلى ولاة كسلا والقضارف، حسبما أفاد التلفزيون السوداني.

وقال التلفزيون في نبأ عاجل إن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين قرر أيضا إنهاء تكليف والي كسلا محمد موسى عبد الرحمن ووالي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب، وكلف حسين اللواء محمد أحمد حسن بمهام والي القضارف واللواء الصادق محمد الأزرق بمهام والي كسلا.

يشار إلى أن عوض عمل سفيراً للسودان في أوغندا وباكستان ورواندا وزامبيا.

كما تولى منصب مندوب السودان لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، وشغل منصب وزير مفوض بسفارة السودان لدى الكويت.