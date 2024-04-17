15 صورة ترصد حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في اليمن
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وكالات
تستمر الفيضانات في إحداث أزمة بالعديد من البلدان العربية، فبعدما شهدت سلطنة عمان والإمارات قبل يومين، فيضانات لم تشهدها المنطقة منذ ما يقارب 75 عاماً، شهدت عدة مناطق في وادي حضرموت باليمن منذُ وقت مبكر اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة تدفقت على أثرها السيول في الوديان والطرقات.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تدفق السيول في عدد من شوارع وأحياء مديريات الوادي بالمحافظة.
حضرموت |— علي ناصر العولقي (@a_n_alawlaqi) April 17, 2024
السيول في ديس المكلا تغرق أحياء المدينة، وتجرف السيارات من الشوارع.#الهلال_العين #العين_الهلال #منخفض_المطير pic.twitter.com/tzlk2gAMsH
وكانت مراكز الأرصاد الجوية حذرت من خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي خلال الساعات القادمة خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن.
وحذّر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، في نشرة تحذيرية صادرة اليوم، من أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصل حد الغزارة على صحارى وهضاب وسواحل محافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء ومأرب.
#حضرموت #أمطار غزيرة وسيول جارفة تغرق أحياء وشوارع مدينة #المكلا ودوريات الشرطة تدعو المواطنين بمكبرات الصوت للابتعاد عن ممرات وأماكن تدفق السيول— عبدالملك السنحاني (@snhan2021) April 17, 2024
اللهم لطفك بالعباد يارب#منخفض_المطير #دبي_الان #امطار_قطر #الأمطار_الغزيرة pic.twitter.com/eUSwgHzYCe
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أمطارًا متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران وصنعاء، مع تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، و اضطراب البحر على السواحل الشرقية.
إلى ذلك، دعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة، وتساقط حبات البرد، ومن التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
فيضانات تجتاح مدينة المكلا في حضرموت تُظهر مقاطع الفيديو المتداولة وقوع أضرار في الممتلكات— علي حاتم 𐩲𐩡𐩺|𐩢𐩱𐩩𐩣 (@lMl_lMll) April 17, 2024
اللهم عوضهم #منخفض_المطير pic.twitter.com/Nx3lTOERnM
وحذّر أيضا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية، ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.
الحالة انتقلت الى المكلا - حضرموت - اليمن 🇾🇪 #شاهد الفيضانات 🚨— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 17, 2024
17-4-2024
Al-Mukalla - Hadhramaut - Yemen pic.twitter.com/TvuHrXoi0X
كما وجه المركز نداءً إلى مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على سواحل محافظات شبوة، حضرموت والمهرة. وطالب الجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه بضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
#حضرموت— علي النسي (@aalnaasi) April 17, 2024
فيديو يوثق اجتياح السيول لمدينة #المكلا ظهر اليوم عقب تعرضها للمنخفض الجوي الذي تسبب في هطول الامطار بغزارة#علي_النسي pic.twitter.com/tAEFss2ELc
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