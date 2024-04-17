بايدن يطالب مجلس النواب بالإسراع للموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن على مجلس النواب الموافقة هذا الأسبوع على حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه هجمات غير مسبوقة من إيران وتواجه أوكرانيا قصفا روسيا متواصلا و"نحن نقف إلى جانب أصدقائنا".

وأعلنت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، طرح مشروع قانون بالمجلس سيقدم 26.38 مليار دولار لإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الخميس، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك على الرغم من تأكيد الديمقراطيين أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

وحظي مشروع القرار بتأييد 226 عضوا مقابل 196 معارض، ما يعكس التفاوت بين الأحزاب في المجلس، إذ أكد مايك جونسون رئيس المجلس، أنه تم التصويت على إرسال مساعدات فورية إلى إسرائيل.