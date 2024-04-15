البيت الأبيض: إسرائيل هي صاحبة القرار بشأن الرد على الهجوم الإيراني

مصراوي

قال البيت الأبيض، إن الاعتداء الإيراني فشل لأن إسرائيل حسمته بالتعاون مع الولايات المتحدة وعددا من الشركاء.

وأضاف البيت الأبيض: "لم تصلنا أي رسالة حول توقيت الهجوم الإيراني على إسرائيل والأهداف"، مشيرا أننا نتواصل مع مجموعة السبع لفرض عقوبات على البرامج الصاروخية لإيران.

وتابع البيت الأبيض، أن إيران فشلت فشلا ذريعا وإسرائيل خرجت أقوى من هذا الهجوم، موضحا أنه ليس صحيحا أن إيران تعمدت إفشال هجومها ونيتها كانت واضحة بإحداث دمار كبير في إسرائيل.

وأكمل البيت الأبيض: "نعمل على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي صاحبة القرار بشأن الرد على الهجوم الإيراني.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن لا يريد تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس أكثر مما هي عليه الآن ولا توسيع الصراع في المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض تلقي اتصالات قادة أجانب عقب الهجوم الإيراني خوفا من ممارستهم ضغوطا وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو يقول لوزراء حزب الليكود إن إسرائيل سترد على إيران ولكن بحكمة.