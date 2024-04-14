إيران: إذا أرادت إسرائيل مواصلة عملياتها الشريرة فستتلقى ردًا أقوى عشرات المرات

مصراوي

قال مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان، اليوم الأحد، إن عملية الوعد الصادق كانت خطوة رادعة في ظل فشل مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني، أن إسرائيل إذا أرادت مواصلة عملياتها الشريرة فستتلقى ردا أقوى عشرات المرات، مشيرا إلى أن طهران لن تتردد في الدفاع عن نفسها وكشفت عن جزء بسيط من قوتها الردعية.

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني، أن الحرس الثوري استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في الهجوم ولا توجد عمليات أخرى على أجندته، مشددا على أنه اتخذ الحد الأدنى من الإجراءات العقابية وتجنب استهداف منشآت اقتصادية وبنى تحتية.

من جانبه، لوحت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي بدأ ليل أمس السبت واستخدمت فيه طهران مئات المسيرات والصواريخ ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق.

فيما حذرت طهران، من أن أي هجوم أو عدوان على المصالح الإيرانية ستقابله إيران برد أكثر صرامة وحزما.



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