قرار قضائي جديد بشأن دعوى سحب رخصة مدرسة سيدز الدولية

كتب : أحمد عادل

02:15 م 14/12/2025

مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية للمطالبة بسحب تراخيص المدرسة ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، إلى جلسة 11 يناير المقبل.

وأقام عبدالعزيز عز الدين، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا المدرسة، الدعوى أمام مجلس الدولة، طالبًا سحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها.

وأضاف عز الدين أن الوقائع محل التحقيق تشير إلى تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنع استمرارها في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.

مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري مدرسة سيدز الدولية

