قرار قضائي جديد بشأن دعوى سحب رخصة مدرسة سيدز الدولية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية للمطالبة بسحب تراخيص المدرسة ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، إلى جلسة 11 يناير المقبل.

وأقام عبدالعزيز عز الدين، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا المدرسة، الدعوى أمام مجلس الدولة، طالبًا سحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها.

وأضاف عز الدين أن الوقائع محل التحقيق تشير إلى تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنع استمرارها في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.

اقرأ أيضا:

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد

اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور

حكم بالإعدام .. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

قرار من النيابة بشأن طليقة الفنان الراحل سعيد مختار