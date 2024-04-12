النرويج: مستعدون للاعتراف بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة

(مصراوي)

أعرب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، اليوم الجمعة، عن استعداده للاعتراف بفلسطين كدولة ودعم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار ستوره، إلى أن المشكلة في الاعتراف النرويجي بوجود فلسطين كدولة يكمن في التوقيت والتنسيق.

وأفاد ستوره، أن النرويج مستعدة لاتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين، مضيفًا أنه سيتم تحديد التوقيت في وقت.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر في طلبها بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بدلًا من عضو مراقب.