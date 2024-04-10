أمريكا وحلفاؤها يتوقعون هجوما إيرانيا وشيكا ضد إسرائيل

(د ب أ)

تتوقع الولايات المتحدة وحلفاؤها، أن هجمات صاروخية كبيرة أو هجمات بطائرات مسيرة تشنها إيران أو وكلاؤها ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل قد أصبحت وشيكة، فيما ستعتبر علامة على توسع خطير للصراع المستمر منذ ستة أشهر، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إن الهجوم المحتمل، والذي قد يتم بصواريخ عالية الدقة، قد يقع في الأيام المقبلة.

وذكرت المصادر، أن المسألة تتعلق بموعد شن الهجوم وليس باحتمال شنه، وذلك بناء على تقييمات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.

وقد هددت إيران بضرب إسرائيل ردا على هجوم على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين بارزين.

ولم تعترف إسرائيل علنا بالمسؤولية عن الهجوم، إلا إنها في المعتاد تنتهج سياسة الغموض فيما يتعلق بعملياتها في سوريا ولبنان وأماكن أخرى.

من جانبهما، هدد وزير الدفاع والخارجية الإسرائيليان يوآف جالانت ويسرائيل كاتس على التوالي، بأنه إذا شنت إيران هجوما من أراضيها، فإن إسرائيل سترد داخل إيران.