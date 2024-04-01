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BBC

الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

10:24 م الإثنين 01 أبريل 2024

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

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أبوظبي (د ب ا)

أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات(وام).

كان مصدر عسكري سوري قد أفاد بتعرض مبنى القنصلية الإيرانية لهجوم إسرائيلي أسفر عن تدميرها وسقوط قتلى ومصابين.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن هذا الهجوم استهدف جزءا من المبنى القنصلي للسفارة الإيرانية ومقر إقامة السفير.

وبحسب التقارير، لم يصب حسين أكبري، سفير إيران في دمشق، وعائلته في الهجوم.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحرس الثوري الإيراني قوله، إن الاستهداف الإسرائيلي للقسم القنصلي التابع للسفارة الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، ومعهم خمسة آخرين من ضباط الحرس الثوري الإيراني

ويرفع القصف الذي وقع اليوم، عدد الهجمات الإٍسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري إلى 30، وشملت الأهداف مواقع إيرانية ومستودعات للأسلحة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وزارة الخارجية الإماراتية استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق هجوم إسرائيلي علي القنصلية الإيرانية

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