البنتاجون: الجيش الأمريكي سيلعب دورًا دًاعما فيما يتعلق بتوفير المساعدات لغزة

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير لويد أوستن عبر عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة خلال اجتماع مع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس.

وأكدت البنتاجون، أن لديها الكثير من القدرات مع حلفائها للعمل على وقف هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية في البحر الأحمر.

وأشارت البنتاجون إلى أن الجيش الأمريكي سيلعب دورا داعما فيما يتعلق بتوفير المساعدات الأمريكية إلى القطاع، لافتة إلى أنها تنسق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة.

وأوضحت البنتاجون، إن الوزير جانتس لم يعرض خلال لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أي خطة تتعلق بتنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي غزة.

وكشفت البنتاجون، أنها تتواصل مع وزارة الدفاع الإسرائيلية على عدة مستويات بشأن عملياتهم العسكرية في قطاع غزة، منوهة إلى أنهم قد شاركوها تفاصيل عملياتية.

ولفتت البنتاجون إلى أن المساعدات التي تدخل غزة غير كافية، كاشفة أن قواتها المسلحة تقدم الدعم من أجل إيصال المساعدات اللازمة للقطاع، مشددة على أن ليس لديها حتى الآن أي خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة.

ونوهت البنتاجون إلى أنها تعمل لضمان استمرار دخول المساعدات إلى غزة عن طريق المعابر في كل من مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أن إسرائيل سمحت لها بإنزال المساعدات عبر الجو إلى القطاع لكن لم تقم بتفتيشها.