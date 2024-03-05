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الخارجية الكويتية: جرائم الاحتلال تخير الفلسطينيين بين الخضوع والتنازل عن أرضه وبين الإبادة الجماعية

05:24 م الثلاثاء 05 مارس 2024

وزارة الخارجية الكويتية

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مصراوي

قال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيى، اليوم الثلاثاء، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تخير الشعب الفلسطيني بين الخضوع والتنازل عن أرضه وبين الإبادة الجماعية.

وأكد اليحيى أن على المجتمع الدولي الضغط من أجل الوصول إلى حل سلمي شامل وعادل وردع إسرائيل كدولة احتلال، مشيرا إلى موقف بلاده الثابت بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال، اليوم الثلاثاء، إنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل استخدام سياسة التجويع ضد سكان القطاع كوسيلة حرب، مما تسبب في وفاة 20 طفلا جوعا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأكد المالكي أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في غزة، لافتا إلى أن مجزرة الطحين جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية الفاشية في القطاع.

الخارجية الكويتية الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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