نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى أن تكون أكثر استقلالية في إنتاج الأسلحة



(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل بحاجة إلى أن تكون أكثر استقلالية في قدرتها على إنتاج الأسلحة التي تحتاجها.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ستعمل على إنتاج أسلحتها بطريقة وصفها بـ "الذكية".

وتأتي تصريحات نتنياهو، بعد دعوات عدد من المسؤولين الدوليين بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما نفذه عدد من الدول على رأسها كندا.

وتقدم 130 نائب بريطاني بطلب وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما يزيد من مخاوف إسرائيل كون بريطانيأ هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن إسرائيل بدأت في البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الٍأسلحة بعد مخاوف من خسارة مصادر تمويلها بالأسلحة على خلفية الحرب الدائرة في غزة.