البيت الأبيض يعلن موافقة نتنياهو على إعادة تحديد موعد للاجتماع بمسؤولين أمريكيين

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إعادة تحديد موعد للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين بشأن العملية العسكرية في رفح.

وكان موقع "أكسيوس" قال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث عملية رفح.

وأشار المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى أن الوفد الإسرائيلي سيشمل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي.

وكانت شبكة "إن بي سي" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن مكتب نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في إعادة جدولة الاجتماع الملغى بشأن رفح.

فيما قال نتنياهو إنه لم يوافق على إرسال وفد إلى واشنطن.