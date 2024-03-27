نتنياهو لأعضاء بالكونجرس: سنضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح



مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب لأعضاء في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الحفاظ على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري مهم لا سيما في هذه الأوقات الصعبة.

وأكد نتنياهو في خطابه أن العمليات القتالية تشكل عامل ضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، زاعما أن هناك أماكن كثيرة بشمال غزة يمكن للمدنيين الذهاب إليها خلال قيام جيش الاحتلال بعملية في رفح جنوبي القطاع.

وادّعى نتنياهو أنه سيضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح، مضيفا "نجحنا بفضل الضغط العسكري في إطلاق سراح عدد من الأسرى في غزة".