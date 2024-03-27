بلا أحذية وخامنئي بالحذاء.. صورة هنية ووفده في طهران تثير الجدل

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والوفد المرافق له خلال لقاء المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي.

الصورة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، تُظهر عدم ارتداء إسماعيل هنية والوفد المرافق له، لأحذية في حين يرتدي خامنئي حذاءه خلال اللقاء، ما أثار جدلًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل.

وقال المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي في اللقاء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن إيران "لن تتردد في دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة المظلومين والمقاومين مشيدا بالصمود المثالي لقوى المقاومة الفلسطينية وكذلك أهالي غزة".

من جهته قال هنية إن "الصبر والصمود المثاليين لأهالي غزة وقوات المقاومة خلال الأشهر الستة هذه، والناجم عن إيمانهم الراسخ أدى إلى أن لا يحقق العدو الصهيوني أيا من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة..

وتابع رئيس المكتب السياسي خلال اللقاء: "عملية طوفان الأقصى حطمت أسطورة أن الكيان الصهيوني لا يقهر وقد تكبد العدو الصهيوني اليوم، وبعد مضي ستة أشهر خسائر فادحة وقتل وأصيب الألوف من عسكريي هذا الكيان".

وأكد هنية: " حرب غزة هي حرب عالمية وأن الهيئة الحاكمة في أمريكا هي شريكة رئيسية لجرائم الصهاينة لأنها تتولى مباشرة التوجيه الحربي للكيان الصهيوني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.