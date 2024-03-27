عمال من أمريكا اللاتينية من بين ضحايا انهيار الجسر الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن مهاجرين من عدة دول بأمريكا اللاتينية، هم من بين المفقودين، بعد انهيار الجسر في "بالتيمور" بولاية "ميريلاند" الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية ، في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن مواطنين من جواتيمالا، يبلغان 26 عاما و35 عاما، في عداد المفقودين، منذ وقوع الحادث.

وأعلنت منظمة المهاجرين "كاسا" أن أحد أعضائها مفقود أيضا. وكان أبا لثلاثة أطفال من السلفادور، وكان يعيش في ولاية "ميريلاند"، منذ أكثر من 19 عاما. وذهب إلى عمله مساء أمس الأول الاثنين ولم يعد إلى منزله.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية نقلا عن القنصل المكسيكي في واشنطن، رافائيل لافياجا أن مواطنين مكسيكيين مفقودون أيضا. ولم يعرف عددهم.

واصطدمت سفينة شحن بأحد أعمدة الدعم لجسر فرانسيس سكوت كي المكون من أربع حارات في ميناء بالتيمور حوالي الساعة 0130 صباحا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش) صباح أمس الثلاثاء ، مما تسبب في انهياره.

وتقع بالتيمور في ولاية ميريلاند حوالي 62 كيلومترا شمال شرق العاصمة الأمريكية.