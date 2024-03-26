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BBC

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أعدم 13 طفلاً فلسطينياً بإطلاق نار مباشر بمجمع الشفاء

10:23 م الثلاثاء 26 مارس 2024

مجمع الشفاء

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مصراوي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه وثق إعدام 13 طفلا فلسطينيا بإطلاق نار مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.

وأكد المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، أن إعدام إسرائيل 13 طفلا فلسطينيا انتهاك لقواعد القانون الدولي وربما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.


سبق وأن قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش استهدف مواقع لحزب الله في عمق جنوب لبنان، زاعما القبض على العشرات من نشطاء حماس والجهاد داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأوضح أن القتال ما يزال دائرا داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، لافتا إلى أن عملياتهم في مستشفى الشفاء تستهدف "المخربين فقط"، وفق ادعاءاته.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تصفية مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام قبل أسبوعين في مخيم النصيرات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفعل كل ما وسعنا سواء على الأرض أو عبر المفاوضات من أجل تحرير الأسرى".

قتل الأطفال الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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