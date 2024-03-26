وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يساعد حماس

تل أبيب - (د ب أ)



قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عزز حركة حماس الفلسطينية ودفعها إلى رفض مقترح التسوية الأمريكي بشأن اتفاق جديد لتبادل الرهائن.

وأضاف كاتس، لراديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وقال كاتس "نتوقع من الأصدقاء أن يدعموننا في هذه الأوقات الصعبة، وألا يضعفوننا أمام حماس وجميع الأعداء الآخرين".

وأضاف كاتس أنه يتعين على الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد "أي قرار لا يدين بشدة المذبحة الرهيبة والجرائم الجنسية التي ارتكبتها حماس ضد الأطفال والنساء والفتيات والمسنين" في 7 أكتوبر الماضي.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في قرار ملزم بموجب القانون الدولي، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة أمس الاثنين للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

كما طالب المجلس في القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقبل صدور القرار، كان المفاوضون الإسرائيليون قد وافقوا على مقترح تسوية من الوسطاء الأمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، وأعربوا عن أملهم في موافقة حماس على المقترح.

ولكن بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعلنت حماس أنها تصر على مطلبها بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة.

وقال كاتس إن هذا يثبت أن القرار كان في مصلحة حماس، مضيفا أن حماس تعول على أن يوقف المجتمع الدولي إسرائيل دون أن تضطر إلى تقديم أي تنازلات.

وأشار كاتس إلى إن القرار أدى إلى تصلب موقف حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.