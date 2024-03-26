إعلان

BBC

لحظة انهيار أحد أعلى الجسور في العالم إثر اصطدام سفينة حاويات (فيديو)

11:16 ص الثلاثاء 26 مارس 2024

الجسور

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

اصطدمت سفينة بجسر فرانسيس سكوت كي، في مدينة بالتيمور الأمريكية القريبة من واشنطن، ما أدى إلى انهياره، حسبما ذكرت هيئة النقل بولاية ماريلاند والعديد من وسائل الإعلام الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن جسر فرانسيس سكوت كي، هو أحد أعلى الجسور في العالم.

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور، إن هناك ما لا يقل عن 7 أشخاص كانوا في النهر وقت وقوع الحادث، وإن فرق الغطس والإنقاذ انتقلت لمكان الحادث لتحديد مكانهم.

وأفاد التقرير بأن خدمات الطوارئ بدأت في تلقي المكالمات عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش).

الجسور اصطدام سفينة حاويات واشنطن جسر فرانسيس سكوت كي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد قرار مجلس الأمن.. وزير المالية الإسرائيلي: عازمون على اجتياح رفح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"حق عرب والمعلم قلبا الموازين".. تغيرات مفاجئة في قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً
"7 شوارع كاملة العدد و25 ألف صائم".. ماذا حدث في حفل إفطار المطرية؟ (صور)