لحظة انهيار أحد أعلى الجسور في العالم إثر اصطدام سفينة حاويات (فيديو)

وكالات

اصطدمت سفينة بجسر فرانسيس سكوت كي، في مدينة بالتيمور الأمريكية القريبة من واشنطن، ما أدى إلى انهياره، حسبما ذكرت هيئة النقل بولاية ماريلاند والعديد من وسائل الإعلام الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن جسر فرانسيس سكوت كي، هو أحد أعلى الجسور في العالم.

اصطدام سفينة بجسر فرانسيس سكوت في بالتيمور الأمريكية، مما أدى إلى انهياره ، أمريكا تنهار تدريجيا من الداخل كما انهار الاتحاد السوفيتي#حساب_المواطن #غزة_الآن #وزارة_الشؤون_الإسلامية #منخفض_جوي pic.twitter.com/Yx1RCKhbdo — د / صالح الحربي 🇸🇦 (@D_S_ALHARBI) March 26, 2024

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة بالتيمور، إن هناك ما لا يقل عن 7 أشخاص كانوا في النهر وقت وقوع الحادث، وإن فرق الغطس والإنقاذ انتقلت لمكان الحادث لتحديد مكانهم.

وأفاد التقرير بأن خدمات الطوارئ بدأت في تلقي المكالمات عند حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي (0530 بتوقيت جرينتش).