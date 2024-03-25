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BBC

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات إسرائيلية تخلي باحاته

11:05 ص الإثنين 25 مارس 2024

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القدس - (د ب أ)

أفاد تقرير فلسطيني بـ"اقتحام أعداد كبيرة من المستعمرين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، في اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين: "انطلقت الاقتحامات من باب المغاربة، وصولا للساحات الشرقية والشمالية للمسجد الأقصى".

وأشارت إلى أن "اليوم الثاني لاقتحام عيد المساخر اليهودي شهد ارتفاع عدد المقتحمين، حيث بدأ الاقتحام في الساعة السابعة صباحا، مع ازدياد في أعداد شرطة الاحتلال والضباط المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وبعضهم تمركز عند سبيل الكأس".

وطبقا للوكالة ، "أخلت قوات الاحتلال بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي وصحن قبة الصخرة" ، مشيرة إلى أن "أبواب المسجد الأقصى شهدت فجرًا تشديدات عسكرية، وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم لأداء صلاة الفجر، ومع ساعات الصباح منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستعمرين".

القدس المسجد الأقصى إسرائيل

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