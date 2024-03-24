تفشي "الجديري المائي" في إقليم أفغاني

كابول - (د ب أ)

أبلغ الأطباء ومسؤولو الصحة في إقليم "باميان" الأفغاني عن تفشي مرض جلدي معدي، يعرف باسم "الجديري المائي" في أجزاء مختلفة من الإقليم.

وقال مسؤولو الصحة في مستشفى "باميان للأمراض المعدية"، إن المرض انتشر في الغالب بين الأطفال والمراهقين، والرعاية المنزلية هي السبيل الوحيد للوقاية من العدوى ، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وقال إحسان الله أنوري، طبيب الأمراض الجلدية بالمستشفى إن "سبب هذا المرض هو فيروس وهو فيروس "آر.إن.إيه" وينتقل المرض عن طريق ملامسة الجلد وافرازات الجهاز التنفسي".

وقال جعفر زكي، رئيس الصحة العامة في باميان إن هذا المرض يلحق أضرارا بالجلد وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب وفاة الأطفال.