الظلام يخيم على معالم بارزة في أنحاء العالم بمناسبة "ساعة الأرض"

برلين - (د ب أ)

خيم الظلام على المعالم البارزة في مختلف أنحاء العالم يوم السبت بمناسبة "ساعة الأرض".

وكان من بين تلك المعالم بوابة براندنبورج في برلين حيث انطفأت الأنوار كجزء من حركة عالمية تشجع الدول على إطفاء أنوارها في الساعة 0830 مساء بالتوقيت المحلي لمدة ساعة للفت الانتباه إلى قضايا الخسائر التي تلحق بالطبيعة وتغير المناخ.

وفي ألمانيا، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا البيئية، سعى الحدث إلى التعليق على المناخ السياسي.

وقالت فيفيان راداتز ، رئيسة شؤون المناخ في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، في الفترة التي سبقت الحدث: "روح العصر الحالية متوترة. الأزمات والصراعات والحروب تبقي الناس منشغلين للغاية".

وأضافت: "هذا العام، نريد استخدام ساعة الأرض كلحظة لبعضنا البعض.. لكوكبنا، ونظهر أننا متحدون بأن نقف من أجل المزيد من حماية المناخ والاحترام المتبادل والديمقراطية".

وتابعت أن إظلام النصب التذكاري هذا العام كان وسيلة لاتخاذ موقف ضد التحول إلى اليمين وما يرتبط به من إنكار للكوارث المناخية.

ويتخذ الكثيرون في ألمانيا موقفا أكثر حزما بشأن القضايا السياسية، ويظهرون دعمهم للحرية والديمقراطية، بعد أن كشف تقرير عن خطط اليمين المتطرف لتنظيم عمليات ترحيل جماعي للألمان من ذوي الجذور الأجنبية.

وشاركت معالم أخرى في جميع أنحاء العالم من عين لندن وبرج إيفل إلى دار أوبرا سيدني ومبنى إمباير ستيت في نيويورك في فعاليات ساعة الأرض.

وانطلقت الحملة هذا العام من نيوزيلندا، وذلك بإظلام المعالم الأثرية في أوكلاند، بما في ذلك برج سكاي تاور وجسر هاربور ومباني البرلمان في ولنجتون، الساعة 8:30 مساء (0730 بتوقيت جرينتش).

وبدأت المبادرة في عام 2007 في أستراليا وشهدت قيام شوارع بأكملها ومبان ومعالم ومبان شاهقة، بإطفاء الأنوار.