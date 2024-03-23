أحدهم طلب الخروج.. تفاصيل محاكمة مصريين بتهمة قتل 3 رهبان بجنوب أفريقيا

القاهرة- مصراوي

أعلنت إحدى محاكم جنوب أفريقيا اليوم السبت، تأجيل محاكمة اثنين من المصريين المتهمين بقتل 3 رهبان أرثوذوكس، يجنوب أفريقيا.

وفقًا لصحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية، فإن محكمة الصلح في كولينان، قررت تأجيل القضية المتهم فيها 2 من المصريين، بقتل 3 من الرهبان الأقباط الأرثوذوكس المصريين، وذلك من أجل تأكيد عنوان المشتبه بهم، والتحقق من وضعهم كمهاجرين.

وحسب الصحيفة، فقد مثُل الأب صموئيل آفا ماركوس وشريكه سعيد باساندا، أمام محكمة الصلح في كولينان أمس الجمعة في ثلاث تهم بالقتل وواحدة بانتهاك قانون الهجرة، "صموئيل "، و "باساندا" متهمان بالقتل الوحشي لثلاثة رهبان في الدير في كولينان في الساعات الأولى من الثاني عشر من مارس الحالي، وتم العثور على جثامين الرهبان الثلاثة فور وصول العمال إلى الدير.

الضحايا الثلاث وهم كلا من "الأب تقلا موسى والأب مينا آفا ماركوس والأب يوستوس آفا ماركوس " عثر عليهم مقتولين بطعنات متفرقة في أجسادهم، ووفقا للصحيفة الجنوب أفريقية، فإن التحقيقات أثبتت أن الثنائي المتهم بالقتل استخدم أيضًا فأسًا لقتل الضحايا.

وبدأت محكمة الصلح في جنوب أفريقيا إجراءات المحاكمة أمس الجمعة في وقت متأخر، حيث كانت المحكمة تنتظر وصول مترجم عربي. وذلك لأن المتهمين لن يتمكنا من تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة والإجابة على أسئلة المحكمة، لذا كان لا بد من حضور مترجم عربي.

في بداية اكتشاف جريمة القتل، ذكرت السلطات الأمنية في جنوب أفريقيا أنه تم العثور على ضحية رابعة لكنّه مصاب بيده بعدما تمكن من الهروب والاختباء، ليتم الكشف فيما بعد أن الضحية الرابعة هو المتهم الثاني سعيد باساندا، والذي حاول تمثيل دور ضحية حتى لا يكتشف أمره، وفقا للصحيفة في جنوب أفريقيا.

أثناء جلسة المحاكمة، تحدث المتهم الأول الأب صموئيل آفا، بأنه لا يدرك سبب اعتقاله كونه لم يتسبب في آية جريمة، بل وطلب من المحكمة الإفراج عنه لكن المحكمة أجابته بأنّه عدة تهم من بينها قتل 3 من الرهبان المصريين.