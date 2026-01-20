إعلان

طائرات أمريكية وكندية في طريقها إلى جرينلاند.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

12:52 ص 20/01/2026 تعديل في 12:53 ص

طائرات عسكرية أمريكية

(د ب أ)

قالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأمريكا الشمالية "نوراد"، إن طائرات من الولايات المتحدة وكندا من المتوقع أن تصل قريبا إلى قاعدة جوية في جرينلاند.

وأضافت نوراد، وهي منظمة دفاعية مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا مسؤولة عن مراقبة المجالين الجوي والفضائي لحماية أمريكا الشمالية، على حسابها في "إكس" أن هذه الخطوة تم الاتفاق عليها مع الدنمارك، وأن حكومة جرينلاند قد تم إعلامها بها.

وأفادت نوراد بأن الطائرات ستصل قريبا الى قاعدة بيتوفيك الفضائية العسكرية الأمريكية في جرينلاند، ومن هناك ستدعم أنشطة نوراد طويلة الأمد، "استنادا إلى التعاون الدفاعي المستمر بين الولايات المتحدة وكندا، وكذلك مملكة الدنمارك".

تجدر الإشارة إلى أن نوراد، وفقا لتصريحاتها الرسمية، تقوم بشكل روتيني بتنفيذ مهام لحماية أمريكا الشمالية، ويقدم قائد المنظمة تقاريره لكل من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء كندا.

الولايات المتحدة جرينلاند رئيس وزراء كندا أمريكا الشمالية القيادة الأمريكية الكندية

