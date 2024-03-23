رغم تحذيرات أمريكا.. لماذا هاجم داعش خراسان قاعة الحفلات في موسكو؟

كتبت- سارة أبو شادي

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن هجوم على قاعة للحفلات بضواحي العاصمة الروسية موسكو مساء الجمعة، خرج تنظيم داعش خراسان ليعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي خلف وراءه نحو 90 قتيلًا وأكثر من 100 مصابًا، أغلبهم من الحالات الحرجة حسبما أعلنت وزارة الصحة الروسية,

الولايات المتحدة الأمريكية بدورها، وفقًا لما ذكرته رويترز في تقرير لها نقلا عن مسؤول أمريكي بارز،أكد على أن الاستخبارات الأمريكية كانت تمتلك معلومات مؤكدة من أنّ تنظيم داعش خراسان سيشن هجومًا كبيرًا على روسيا، ما دفعها تحذير رعاياها بتجنب الخروج أو التواجد بأماكن مزدحمة.

من هو داعش خراسان؟

ظهر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خراسان، الذي سمي على اسم مصطلح قديم للمنطقة شمل أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان، في شرق أفغانستان في أواخر عام 2014 ، وسرعان ما اكتسب سمعة في الوحشية الشديدة.

وشهد التنظيم الإرهابي، الذي يعد أحد أنشط الفروع الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، انخفاضًا في عضويته منذ أن بلغ ذروته حوالي عام 2018. وذلك بعدما تسببت طالبان والقوات الأمريكية في خسائر فادحة بين صفوفه، ويمتلك تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، تاريخً من الهجمات تحديدا هجماته المستمرة دائمًا ضد المساجد، داخل وخارج أفغانستان.

لكن هجومه الذي سبق هجوم موسكو أمس، كان في بداية العام الحالي عندما نفذ تفجيرين مزدوجين في إيران، أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص، حينها أيضًا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنّها اعترضت اتصالات تؤكد على أنّ داعش خراسان المسؤولة عن التفجيرين بإيران.

في سبتمبر من عام 2022، أعلن مقاتلو داعش مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري مميت في السفارة الروسية في كابول، إضافة إلى أنّ الجماعة نفسها كانت مسؤولة عن الهجوم على مطار كابول الدولي في عام 2021، وأسفر حينها عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات المدنيين خلال الإجلاء الأمريكي الفوضوي من البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون أمريكيون، إن تنظيم داعش خراسان قد يهاجم المصالح الأمريكية والغربية خارج أفغانستان ، وذلك خلال ستة أشهر دون سابق إنذار، وتحديدا مصالحها في باكستان وأفغانستان.

لماذا يهاجمون روسيا؟

بالرغم من أنّ داعش خراسان مهمتها كما ذكر مسؤولون أمريكيون، هي ضرب مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، لكن الغريب هو الهجوم الذي شنته بضواحي العاصمة الروسية مساء أمس الجمعة، ما دفع بعض الخبراء للحديث حسب رويترز عن أن ما حدث كان بمثابة التصعيد الدراماتيكي,

ووفقا لتقرير نشرته رويترز نقلا عن خبراء، قولهم أن التنظيم عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، بل إنه كان ينتقده دائمًا في دعايته، لذا كان من المتوقع أن يشن هجومًا محتملًا على موسكو، في ظل التركيز والاهتمام بروسيا على مدار عامين ماضيين.

كولين كلارك أحد الخبراء التابعين لمركز صوفان، وهي مجموعة بحثية مقرها واشنطن، أكد على أن داعش خراسان ركزت على روسيا على مدار العامين الماضيين، وكثيراً ما انتقدت بوتين في دعايتها، فيما ذكر مايكل كوجلمان من مركز ويلسون ومقره واشنطن ، أن داعش خراسان، يرى أن روسيا متواطئة في الأنشطة التي تضطهد المسلمين بانتظام.

وأعلن تنظيم داعش الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات موسيقية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" في بيان نشره على تيليجرام: "هاجم مقاتلونا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وانسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

فيما كشفت تقارير استخباراتية أمريكية حديثة، إلى أن جماعة داعش خراسان الإرهابية، وهي فرع من تنظيم داعش تعمل بشكل نشط في أفغانستان وباكستان وإيران وكانت نشطة أيضا داخل روسيا، حسبما قال مسؤولان أميركيان لصحيفة واشنطن بوست.

بينما قالت السفارة الأميركية في موسكو في 7 مارس الحالي، إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة" في العاصمة الروسية، "لتشمل الحفلات الموسيقية"، وحثت المواطنين الأمريكيين على تجنبها.

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن التحذير استند جزئيًا إلى تقارير استخباراتية حول نشاط محتمل لتنظيم داعش داخل روسيا، وفقا لما نشرته واشنطن بوست.

‼️🚨لحظة الهجوم الارهابي في العاصمة الروسية موسكو … pic.twitter.com/XroxTyzlG5 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي ضرب قاعة حفلات موسيقية في روسيا إلى نحو 62 شخصًا، وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين.

‼️🚨حتى اللحظة 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح في الهجوم المسلح بقاعة حفلات موسيقي في العاصمة الروسية موسكو . pic.twitter.com/WyKMhkjCV8 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقو النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء أولية تشير إلى فرار منفذي هجوم موسكو بسيارة.

وقالت ريا نوفوستي الروسية، إن هناك تقارير أولية حول فرار منفذي الهجوم بضواحي موسكو في سيارة.

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"تم الكشف عن السيارة التي استخدمها المسلحين الذين نفذوا الهجوم

استخدم المسلحين في تنفيذ الهجوم الارهابي

سيارة رينو( صناعه فرنسيه)

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وشوهدت السيارة في منطقة تفير شمال موسكو قبل وقوع الحادث. pic.twitter.com/F07VEZawsy — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) March 22, 2024

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.