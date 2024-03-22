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BBC

بلينكن: عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح ستكون "خطأ"

12:36 ص الجمعة 22 مارس 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس إن قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة المدمر سيكون "خطأ".

وقال بلينكن خلال زيارته إلى مصر ضمن جولته السادسة للمنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة، إن العملية البرية لاجتياح رفح التي تهدد بها إسرائيل "ليست ضرورية"، مشيرا إلى أن "هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن هناك إجماع بشأن الأولويات وأولها الحاجة لوقف إطلاق نار فوري مستدام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن سكان غزة يعانون مستويات حادة من شح المواد الغذائية، مضيفًا "يجب ألا نسمح باستمرار ذلك".

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل قطاع غزة

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