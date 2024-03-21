شكري لنظيره الأمريكي: العرب والمسلمون يشعرون بالازدواجية التي تمثل تحديًا للنظام العالمي

مصراوي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إن مصر ستفعل كل ما في وسعها لتسهيل وقف إطلاق النار في غزة من أجل أمن وسلامة المدنيين.

وأكد شكري، أن النظام العالمي مهدد بسبب المعايير المزدوجة بالمقارنة بين النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ونزاعات أخرى، موضحا أن العرب والمسلمين يشعرون بالازدواجية التي تمثل تحديا للنظام العالمي ويجب تطبيق المبادئ نفسها.

وأشار شكري، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت توافق الرؤى بين القاهرة وواشنطن في الرفض التام لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

وصرح شكري بأنه ونظيره الأمريكي متفقون على خطورة الوضع الراهن في غزة ويتخذون كل الإجراءات المتاحة للحؤول دون استمراره.

وأوضح شكري أن المنطقة تعيش ظروفا غير مسبوقة وأغلبية فلسطينيي غزة والضفة يخافون خيار التهجير أو تذويب قضيتهم، مشددا على ضرورة أن تتعامل الأسرة الدولية مع حقوق الفلسطينيين بنفس القدر الذي تتعامل به مع حقوق أطراف أخرى.