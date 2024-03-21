إعلان

BBC

الحوثيون يخطرون الصين وروسيا بعدم استهداف سفنهما في البحر الأحمر

07:59 م الخميس 21 مارس 2024

السفن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

صنعاء - (د ب أ)

ذكرت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي اليمنية أخطرت الصين وروسيا أن سفنهما يمكنها أن تبحر عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون أن تتعرض للهجوم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن الصين وروسيا توصلتا إلى تفاهم بهذا الصدد عقب محادثات بين دبلوماسييهم في سلطنة عمان ومحمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي.

وبحسب المصادر توفر الدولتان مقابل ذلك دعما سياسيا للحوثيين في منظمات مثل مجلس الأمن الدولي، ولم يتضح تماما كيف سيظهر هذا الدعم، لكنه قد يتضمن عرقلة صدور المزيد من القرارات ضد الجماعة.

ولم يرد متحدثون باسم حكومتي الصين وروسيا فضلا عن الحوثيين، ومن بينهم عبد السلام على طلبات وكالة بلومبرج للحصول على تعليق.

السفن صنعاء الحوثيون البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يزعم القضاء على 140عنصرًا من حماس بمستشفى الشفاء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تقلبات الربيع بدأت.. تغير جديد في الطقس في هذا التوقيت
* عمرى ما هقول كلام كدا.. السيسي: بطمنكم الأمور بتحسسن وهتتحسن
* السيسي يخصص 3 مليار دولار لاستيراد السلع إذا لم تتراجع الأسعار ويلتزم القطاع الخاص
* "الهاكرز طلبوا 5 ملايين دولار".. تفاصيل اختراق صيدليات العزبي (خاص)