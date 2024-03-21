الحوثيون يخطرون الصين وروسيا بعدم استهداف سفنهما في البحر الأحمر

صنعاء - (د ب أ)

ذكرت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثي اليمنية أخطرت الصين وروسيا أن سفنهما يمكنها أن تبحر عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون أن تتعرض للهجوم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن الصين وروسيا توصلتا إلى تفاهم بهذا الصدد عقب محادثات بين دبلوماسييهم في سلطنة عمان ومحمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي.

وبحسب المصادر توفر الدولتان مقابل ذلك دعما سياسيا للحوثيين في منظمات مثل مجلس الأمن الدولي، ولم يتضح تماما كيف سيظهر هذا الدعم، لكنه قد يتضمن عرقلة صدور المزيد من القرارات ضد الجماعة.

ولم يرد متحدثون باسم حكومتي الصين وروسيا فضلا عن الحوثيين، ومن بينهم عبد السلام على طلبات وكالة بلومبرج للحصول على تعليق.